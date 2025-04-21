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ТСН в социальных сетях

Жена застукала мужа с любовницей

Жена застукала мужа с любовницей / © скриншот с видео

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин
Жена застукала мужа с любовницей

Разъяренная жена застукала мужа в постели с любовницей и отлупила его шлепками — видео

Женщина устроила показательный разговор.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Шолудько Юлия Шолудько

В Бразилии разъяренная жена избила мужа шлепками после того, как застукала его в постели с другой женщиной.

Об этом сообщает Need To Know.

Ее подруга сняла на видео, как она тайком подошла к своему дому и подняла обувь соперницы.

Открыв дверь в комнату, она увидела на односпальной кровати своего мужа и его любовницу.

Женщина угрожающе хлопнула обувью, когда ее ошеломленный муж накрыл свою нижнюю половину тела одеялом.

Мужчина тщетно пытался удержать ее, когда его обнаженная любовница сползла с кровати и наспех натянула на себя шорты.

Когда она одевалась, было слышно, как жена истерически кричала на мужа: «Отлично. Просто здорово. Ты, урод, изменил мне с этой старой ведьмой!?».

Ошеломленная автор видео пробормотала: «Срань господняя», когда запись закончилась.

Местные СМИ сообщают, что жена сделала вид, что ей нужно поехать по работе, после того как заподозрила мужа в измене. Он повелся на эту хитрость и пригласил любовницу к себе в первый же день «наедине».

Тем временем в комментариях юзеры отметили, что это «первая женщина, поступившая правильно и ударившая мужа, а не любовницу».

Напомним, жена сняла на видео секс мужа с любовницей и опубликовала его в Сети.

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