Разъяренная женщина ушла от мужа из-за двух помидоров: что произошло

С собой она забрала их дочь.

В Индии женщина устроила скандал своему мужу из-за помидоров и ушла от него.

Об этом пишет India Today.

Цены на этот овощ в стране стремительно растут, что не только сильно отразилось на финансах многих людей, но и стало причиной ссоры между Сандживом Бурманом и его любимой Аарти.

Мужчина, управляющий закусочной, сказал, что недавно после того, как он использовал два помидора во время приготовления пищи, не спрашивая жену, между парой разразился серьезный конфликт.

По словам Бурмана, его жена была огорчена использованием помидоров, поскольку он не посоветовался с ней на этот счет. После ссоры она решила покинуть их дом с дочерью. Мужчина пытался их найти, но не смог. Позже он обратился за помощью в местное отделение полиции. Он сказал, что не разговаривал с женой три дня и не знает, где она.

Санджив Бурман с женой / Фото: indiatoday.intoday.in

Полицейские заверили его, что свяжутся с женщиной, и она скоро вернется.

Вскоре стражи порядка нашли Аарти у ее сестры в городе Умария. Они также убедили супругов поговорить. В результате женщина обещала вернуться домой.

Напомним, мужчина вставил в руки "змеиные" имплантаты. Он показал фото до и после безумных модификаций.

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