Разъяренный капитан закрыл в кабине второго пилота во время 10-часового полета: что она натворила

Капитан самолета был отстранен от исполнения обязанностей за то, что заблокировал женщину-другого пилота в кабине пилотов, поскольку она вышла в туалет во время 10-часового полета.

Об этом сообщает News.com.au.

Самолет авиакомпании Sri Lankan Airlines направлялся из Сиднея, Австралия, в Коломбо, Шри-Ланка, в прошлом месяце, когда пилотеса решила воспользоваться туалетом, оставив своего коллегу за штурвалом наедине с управлением. Когда она вернулась, то обнаружила, что не может открыть дверь в кабину.

Как выяснилось, "старшина" заблокировала ее, потому что она не договорилась о том, чтобы кто-то занял ее место во время перерыва в туалете, что является нарушением "стандартных операционных процедур".

Его импровизированное одиночное заключение повлекло за собой ссору, которую в конце концов устроили после того, как старшие члены экипажа через переговорное устройство убедили пилота впустить его коллегу обратно.

Самолет, перевозивший 297 пассажиров, благополучно приземлился в пункте назначения без дальнейших инцидентов.

Пилот был отстранен от должности. Авиакомпания Sri Lankan Airlines расследует этот инцидент совместно с Управлением гражданской авиации Шри-Ланки (CAA).

Перевозчик также опубликовал заявление по поводу странного решения капитана: "Авиакомпания полностью сотрудничает с соответствующими органами, а капитан отстранен от должности до завершения расследования. Безопасность и соблюдение всех нормативных требований остаются главными приоритетами Sri Lankan Airlines".

Хотя пилоты могут покидать кабину посреди полета, чтобы посетить туалет, международные авиационные протоколы требуют, чтобы два пилота всегда присутствовали на летной палубе, сообщает Simple Flying. Если нет третьего запасного пилота, бортпроводник должен стоять в диспетчерской, пока не вернется первый пилот. Во время дальнемагистральных рейсов, как правило, есть три-четыре пилота, что гарантирует, что всегда есть кто-то, кто контролирует самолет, пока другие отдыхают или посещают туалет.

Напомним, жена без опыта посадила самолет после того, как у ее мужа-пилота случился сердечный приступ. У нее не было иного выбора.

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