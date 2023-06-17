Разъяренный мужчина поднял на крышу многоэтажки свои фургоны: как он это сделал и зачем (фото)

В Тайбэе, Тайвань, мужчина принял довольно крайние меры после того, как неоднократно был оштрафован за парковку фургонов перед своим многоквартирным домом.

Об этом пишет ladbible.com.

После того, как штрафы продолжали поступать, разъяренный он придумал решение проблемы с парковкой на улице.

Ему удалось поднять машины на крышу своего многоквартирного дома. Одна машина была расположена на верхней части крыши, а другая ниже на краю.

Фургоны на крыше многоквартиного дома / Фото: ladbible.com

Как оказалось, он нанял подъемный кран, чтобы осуществить задуманное.

Соседи были озабочены решением о парковке, но мужчину было не переубедить. Он сказал: "Это не повлияет на здание, не суетитесь".

Он успокоил людей, выразивших обеспокоенность, сказав им, что здание сделано из стали и бетона и поэтому легко сможет выдержать вес двух фургонов.

Он нанял подъемный кран / Фото: ladbible.com

Городские власти также попросили мужчину снять автомобили с крыши, однако мужчина отказался, заявив, что технически он не нарушает никаких правил.

В конце концов мужчина подчинился и согласился забрать автомобили. Но он по-прежнему настаивал на том, что не нарушал никаких правил.

Напомним, мужчина отомстил водительнице, которая припарковалась на его месте. Она вызвала полицию, но это не помогло.

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