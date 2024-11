Разъяренный мужчина разбил автомат с игрушками, потому что не смог схватить плюшевого мишку

В Бразилии на автовокзале разгневанный мужчина разбил автомат с игрушками после того, как не смог схватить плюшевого мишку.

Об этом пишет Need To Know.

На кадрах камер видеонаблюдения видно, что мужчина сильно разочарован, поскольку он жестикулирует перед игровым автоматом. Позже он схватил раскладной стул и с силой ударил им о стеклянную коробку. Тем временем, испуганные очевидцы смотрят на это, не зная, как реагировать.

Пробив отверстие в витрине, мужчина влезает внутрь и хватает мягкие игрушки. Одну из них он бросает в сторону сидящих рядом озадаченных посетителей. Затем, одну за другой, он швыряет остальные игрушки через автовокзал. В конце концов, он уходит с пустыми руками, разъяренный.

Мужчина разбил автомат с игрушками / Фото: скриншот с видео

34-летний подозреваемый был арестован вскоре после его выходки 26 ноября. Подозреваемый доставлен в региональное отделение гражданской полиции штата Тиангуа. Ему были предъявлены обвинения в краже с отягчающими обстоятельствами. Выяснилось, что у него была судимость за кражу документов.

Напомним, беглец пожаловался на копов, использовавших его "похмельное" фото. Он предоставил новое и был пойман.

