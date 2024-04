Разъяренный мужчина разгромил топором мебельный магазин из-за задержки доставки – видео

В Рио-дас-Острасе, Бразилия, мужчина с топором устроил хаос в мебельном магазине из-за задержки доставки, повредив товары и вызвав хаос.

В порыве ярости злоумышленник, имя которого не разглашается, повредил несколько не подлежащих восстановлению предметов. Он совершил нападение после того, как ему сказали, что вернут только 85% от уплаченной суммы, если он отменит заказ.

На видео, снятом очевидцем, видно, как он начинает разрушение, разбивая оба зеркала на передней панели шкафа.

Одетый в жилетку, шорты и шлепки, он замахивается топором на стоящий рядом деревянный шкаф. После этого мужчина разбивает раздвижную стеклянную дверь, а затем одним махом уничтожает ящик, выбивая его из стены.

Две женщины-свидетеля, оказавшиеся в поле зрения камеры, бессильны остановить приступ и могут лишь наблюдать за тем, как это продолжается.

На место происшествия вызвали полицию, которая арестовала подозреваемого на месте. Правоохранители сообщили, что в результате он был освобожден под залог.

