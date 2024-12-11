Разъяренный мужчина въехал в автосалон через стеклянную дверь, чтобы вернуть новенькую машину – фото

Это произошло после того, как ему отказали в возвращении денег.

В США разъяренный мужчина проехал на своем новом автомобиле через витрину автосалона после того, как ему отказали в возврате денег.

Об этом пишет NTK.

На кадрах, снятых кем-то из посетителей магазина, видно, как он на скорости влетает сквозь стеклянную входную дверь. После того, как он врезался в стойку регистрации, мужчина выходит из машины и выкрикивает: "Я же вам говорил, уроды".

Когда голос из-за камеры выкрикивает: "Вызовите копов", коренастый водитель снимает куртку, бросает ее на крышу автомобиля, а затем угрожающе закатывает рукава.

Пока сотрудники проверяют, что под машиной никого нет, водитель переступает через открытую переднюю дверь и в отчаянии выходит наружу.

Ошеломленные продавцы подходят к Subaru Outback, осматривая следы разрушений.

Мужчина въехал в автосалон через стеклянную дверь. / Фото: скриншот с видео

Этот случай произошел 9 декабря в автосалоне Tim Dahle Mazda Southtowne в Сэнди, вблизи Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

Согласно сообщениям, мужчина купил там машину в то утро, когда обнаружил механические проблемы. Он позвонил в магазин с требованием вернуть деньги, но ему отказали, поскольку он купил автомобиль "как есть".

Покупатель якобы угрожал проехать через входную дверь, если ему не вернут деньги. В тот же день он совершил свою угрозу, что привело к его аресту за пределами автосалона спустя некоторое время.

Подозреваемый, имя которого не разглашается, был заключен под стражу. По сообщению полиции, ему предъявлены обвинения в уголовном преступлении – хулиганстве и неосторожном создании опасности. К счастью, никто не пострадал в результате его действий.

Напомним, в Сети высмеяли фотографию разыскиваемого преступника, которую опубликовала полиция. Пользователи придумали немало шуток.

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