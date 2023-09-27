Пассажир самолета рассказал, как он прибег к решительным действиям и "отвратительно" отомстил попутчику во время полета.

Об этом пишет Mirror.

Неназванный пользователь Reddit недавно летел из Германии в Македонию. Еще до того, как самолет поднялся в небо, он почувствовал, что его сиденье дрожит. Обернувшись, мужчина увидел, что другой пассажир держится за спинку его кресла. Когда они встретились глазами, мужчина быстро забрал руки. Но потом он продолжал повторять то же несколько раз в течение следующих 10 минут.

Это продолжалось и продолжалось, мужчина убрал руку только тогда, когда раздраженный пассажир продолжал вращаться. В конце концов ему надоело, и он решил принять решительные меры.

"В следующий раз, когда я почувствовал дрожь, делая вид, что потягиваюсь, я обильно облизнул пальцы, чуть не плюнул на них, схватился за спинку сиденья и просто вытер это об его руку", — рассказал он. "Лишне говорить, что он не касался моего сиденья до конца полета. Был ли я не прав? Не знал, как донести свое мнение, чтобы не продолжать трясти мое сиденье после многих неудачных попыток".

Читатели поста быстро отреагировали в комментариях. Так, некоторые назвал акт мести "блестящим, но отвратительным", а многие поделились своими похожими историями.

Однажды у меня был подобный опыт на концерте. Парень сзади меня продолжал ложить мне руку на спину и пытался подтолкнуть меня вперед. Первые несколько раз я удерживал позицию, но он продолжал. Поэтому я хватал его руку и держал ее всякий раз, когда он толкал. В конце концов он стал агрессивным и я обернулся и сказал: "Послушай, чувак, если ты продолжишь касаться меня, мы будем держаться за руки до конца концерта". Угадай, кто перешел куда-нибудь и перестал меня беспокоить? Иногда тебе нужно сделать такой силовой ход, которого они не ждут.

Я сел в самолет, и женщина средних лет использовала спинку моего сиденья, чтобы встать несколько раз. Когда я услышал, как она говорила своей соседке, что собирается в туалет перед подачей напитков, я немного наклонился вперед и нажал кнопку наклона моего сиденья. Как только она схватила сиденье, она откинулась назад без сопротивления, и я вскрикнул, словно она напала на меня. Некоторых людей можно научить. Всю оставшуюся часть полета она избегала моего сиденья

Напомним, правительство США считает женщину мертвой последние 17 лет. Она не может работать или купить дом. Жизнь женщины превратилась в ужас.

Читайте также: