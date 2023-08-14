Разъяренный строитель отомстил после отказа в оплате за работу: что он сделал (видео)

В Ирландии разъяренный строитель отомстил за то, что владелец дома отказался платить ему за работу.

Он принял решение снести свою работу с помощью бензопилы. Мужчина построил небольшую пристройку в саду за домом, прежде чем домовладелец якобы отказался платить причитающуюся сумму.

В результате строитель залез на крышу и начал все разрушать с криками: "Вот что происходит, когда вы не платите по чертовому счету".

Соседи выбежали на улицу, чтобы посмотреть, что происходит, прежде чем строитель поднял электроинструмент. Они снимали на видео, как он продолжал ее сносить. Затем он спокойно спустился.

Кадры были размещены на Reddit, где вскоре стали вирусными. В комментариях сотни пользователей поделились своими мыслями, а один из местных жителей написал, что раньше видел большие плакаты, размещенные на улице в знак протеста, где указано адрес владельца, который "не платит за строительные работы".

Напомним, девушка заработала миллион на уборке самых грязных домов в мире. Она стала миллионершей в 30 лет.

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