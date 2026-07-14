Разъярённый ресторатор придумал, как отомстить посетителям за плохие отзывы

Ресторатор придумал, как отомстить за плохие отзывы / © Pixabay

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В Великобритании ресторатор придумал, как отомстить посетителям за плохие отзывы. Он начал публиковать в сети видео, на которых те наслаждаются едой.

Об этом пишет Daily Mail.

Пейман Замани уже 36 лет руководит одноименным рестораном в городке Эшби-де-ла-Зуш в графстве Лестершир, где предлагает кипрские блюда, такие как мусака и стифадо, а также классические пиццу и пасту.

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Однако в последнее время Замани очень возмущает то, что люди оставляют анонимные негативные отзывы в Интернете — что, по его мнению, может нанести значительный ущерб.

Поэтому 65-летний мужчина решил дать отпор — и этот шаг вызвал огромный резонанс в местном сообществе.

Поводом послужил отзыв, опубликованный в Google под ником «Аноним», в котором утверждалось, что первый визит семьи в ресторан «Zamani’s» оказался разочарованием.

После того как посетительница объяснила, что еда «не оправдала ожиданий», и отметила, что «устаревший» интерьер «не помешало бы обновить», Замани был возмущён.

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В ответ он просмотрел записи с камер видеонаблюдения ресторана, чтобы установить личность женщины, которая, по его мнению, стояла за этим резким отзывом, — а затем опубликовал скриншот компании, в которой она находилась.

На снимке видно, как мужчина, обедающий вместе с ней, поднимает обе руки в знак «большого пальца вверх» — что, по его мнению, является явным признаком одобрения — когда к ним подходит сотрудница ресторана.

Ресторатор отметил, что семья вкусно пообедала и даже взяла еду с собой. Впоследствии он нашёл посетительницу в соцсетях и даже пообщался с ней. Однако она отметила, что «блюда её не впечатлили».

На форуме общины ряд местных жителей заявили, что их шокировал всплеск гнева господина Замани, который, по словам одного из них, произошел «только потому, что людям не нравится еда или интерьер».

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Однако постоянные клиенты отмечают, что, хотя Замани яростно защищает своих сотрудников и бизнес, он также является непревзойденным «общительным» хозяином.

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