Разыскиваемый за убийство 20 лет притворялся, что не слышит и не говорит, чтобы избежать тюрьмы

Китаец, разыскиваемый за убийство, более 20 лет избегал полиции, притворяясь собирателем мусора в горах провинции Хубэй, который имеет дефект слуха и речи.

Об этом пишет Oddity Central.

Вечером 22 мая в 2004 году молодой и вспыльчивый мужчина по имени Сяо вступил в жаркий спор с соседом в своем родном селе Оумио Дайинг, что в районе Сяньян города Сянчэн. В какой-то момент Сяо якобы взял лопату и ударил ею соседа по голове, убив его на месте. В ту ночь, зная, что рискует провести остальную жизнь за решеткой или, что еще хуже, получить смертный приговор, Сяо решил бросить жену и 11-летнего ребенка и убежать. Он убежал в горы уезда Аньси в провинции Фуцзянь, где стал мусорщиком, продавая объедки, чтобы выжить. Чтобы ничем не выдать свою прошлую жизнь, Сяо в течение следующих 20 лет притворялся, что не слышит и не говорит, лишь улыбался людям и общался с помощью жестов.

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Проходило время, но полиция не оставляла попыток найти Сяо и привлечь его к ответственности за совершенное преступление, и хотя беглец был очень сдержан, ни разу не связавшись со своей семьей за последние несколько десятилетий, им все же удалось его разыскать. В прошлом месяце полиция города Анси взяла под стражу мусорщика за драку с местными жителями, и хотя вскоре его отпустили, его дело все равно проработали, и его фотографии попали в общенациональную базу данных.

В начале этого месяца, сравнивая старые фотографии Сяо с имеющимися в национальной базе данных, полиция получила неожиданное совпадение. Мужчина из провинции Фуцзянь имел удивительное сходство с разыскиваемым, поэтому на его поиски отправили целую группу полицейских. Найдя подозреваемого, они спросили его: "Вы из района Сянчэн в городе Сяньян?", на что он мгновенно ответил: "Да".

"Я сдерживал свои слова в течение 20 лет, и я чувствовал, что схожу с ума", — сказал полиции Сяо. "Когда я ушел, моему сыну было 11 лет, а теперь прошло 20 лет, интересно, как поживает моя семья?".

Полиция задержала Сяо спустя 20 лет / Фото: odditycentral.com

С тех пор Сяо вернулся в родное село, и, несмотря на то, что его так долго не было, он показал им, где именно произошла ссора с соседями в тот роковой вечер. Теперь ему придется отбыть срок заключения, от которого он так долго убегал.

Люди, знавшие его как мусорщика с инвалидностью, рассказали полиции, что никогда не подозревали его в том, что он может быть преступником. Он держался сам по себе и никогда ни с кем не разговаривал, поэтому никто ничего о нем не знал.

Напомним, женщина влюбилась в убийцу и четыре года планировала свадьбу. Выйдя на свободу, он бросил ее и ушел к другой.

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