Реакция собаки после груминга покорила Сеть (фото)

Пес Реми / © www.reddit.com

Фотография щенка, который пришлось неровно побрить перед визитом к ветеринару, вызвала настоящий смех в Интернете. Пользователь Reddit u/Same_Lab_3023 поделился снимком своего питомца по имени Реми, который, судя по его выражению, остался крайне недовольным результатом.

«Пришлось побрить этого маленького парня для ветеринара, конечно же, он мной недоволен», — написал владелец.

На фотографии Реми, часть шерсти которого была удалена для подготовки к возможной медицинской процедуре, имеет безошибочно безразличное и даже разгневанное выражение.

Песик Реми / © www.reddit.com

Пользователи Reddit отреагировали на забавный вид Реми шутками. Некоторые назвал его «хорошей крысой», другие писали: «Он злой и смущенный» и «Я бы тоже, что за порез такой».

Один из комментаторов пошутил: «Он хочет свитер. Возможно, какие-нибудь штаны. Но точно расстроен тобой. Береги себя».

Песик Реми. / © www.reddit.com

Почему собак бреют перед визитом к врачу?

Следует отметить, что собак часто бреют перед операциями или определенными ветеринарными процедурами для обеспечения стерильности участка. По информации Wag! , это делается для создания чистого операционного поля, свободного от шерсти и загрязнений. Хотя владельцы могут производить предварительное бритье, ветеринарный техник обычно повторно готовит место перед самой процедурой.

Несмотря на «недовольство» Реми, интернет-пользователи надеются, что его визит к ветеринару прошел хорошо.

