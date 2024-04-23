Реальная Рапунцель: украинка установила рекорд за самые длинные волосы на планете (фото, видео)

Украинка Алия Насырова попала в Книгу рекордов Гиннеса за самые длинные волосы среди живых женщин. Их длина 257,33 см.

Об этом говорится на официальном сайте.

Волосы Алии более чем на 92 см длиннее ее роста – 165 см, а ее пряди даже длиннее самого высокого человека в мире Султана Кессена, рост которого составляет 251 см.

Алия Насырова / Фото: guinnessworldrecords.com

Алия никогда не стриглась и надеется, что ее рекорд "вдохновит людей наслаждаться человеческой красотой и быть естественными".

"Я надеюсь, что моя история вдохновит читателей полюбить свою природную красоту. Я художница и верю, что каждый человек прекрасен, даже если он выглядит "иначе", — поделилась она.

Алия Насырова / Фото: instagram.com/aliia_more

35-летняя женщина, которая сейчас живет в Словакии, зарабатывает на жизнь как художница и графический иллюстратор, а также модель с длинными волосами.

Она лишь слегка подстригала волосы, чтобы сохранить их сильными и здоровыми. Насырова вдохновлялась своей матерью и бабушкой, у которых также были очень длинные волосы, а также сказочными героинями, такими как Рапунцель, с которой ее часто сравнивают.

Также она поделилась своими секретами по уходу за волосами. Так, Алия моет голову раз в неделю, и ей нужно около 30 минут, чтобы навести порядок, хотя это занимает дополнительные два часа, если она хочет нанести маску для волос. Поскольку она не любит использовать тепло для волос, Алия дает им высохнуть естественным путем, который может занять до 24 часов.

Она сказала: "Я расчесываю волосы только после того, как они высохнут, и это занимает около часа на следующий день после мытья и около 30 минут в другие дни. Я придерживаюсь нескольких простых правил, чтобы поддерживать здоровье волос. Я не крашу волосы, использую только натуральные средства и очень редко использую хну, наношу на волосы натуральные маски и масла, в большинстве своем готовлю маски самостоятельно, и никогда не расчесываю волосы, когда они мокрые, и не использую фен. Кроме того, я регулярно подстригаю секущиеся кончики, питаюсь здоровой едой и не употребляю алкоголь. Я принимаю витамины, делаю массаж кожи головы, а иногда езжу на море или океан, чтобы пропитать волосы всеми природными минералами".

Алия Насырова / Фото: guinnessworldrecords.com

Ежедневно Алия заплетает волосы в пучок, поскольку они такие длинные, что касаются пола. Но когда она снимает контент для своих социальных каналов, ее волосы висят распущенными и пышными, и люди часто настолько ошеломлены ее прической, что спрашивают, можно ли с ней сфотографироваться.

Алии нравится, что вид ее волос часто вдохновляет других отращивать свои собственные.

Алия Насырова / Фото: guinnessworldrecords.com

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