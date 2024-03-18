Реальное "похмелье": в Таиланде пьяному туристу сделали непристойное тату (фото)

Ситуацию туриста сравнили с фильмом "Мальчишник 2" после того, как он проснулся в Таиланде с таинственной татуировкой, значение которой оказалось неприличным.

Об этом пишет Daily Star.

Мужчина рассказал, что у него на груди был вытатуирован тайский текст "ฉันล่อกระเทย". Затем он написал в сообщество Love Thailand на Facebook, попросив о помощи с переводом.

"Может ли кто-нибудь перевести, пожалуйста? Я проснулся с этим на груди", — попросил он.

Тату на тайском языке / Фото: Facebook/Love Thai

Несколько членов иностранной группы попытались выяснить значение надписи и результат был таким: "Я копирую гермафродитов", "Я дразню трансвеститов", "Я ящерица".

Однако, тайские пользователи социальных сетей вмешались и рассказали о подлинном содержании: "Я занимался сексом с леди-боем".

Слово "ฉัน" означает "я", "ล่อ" — "занимался сексом", а "กระเทย" — "леди-бой". Леди-бой это термин для обозначения трансгендерных женщин в Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде.

Пользователи социальных сетей сравнили ситуацию с фильмом "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок", в котором герой Стю на вечеринке в Бангкоке набил на лицо татуировку в стиле Майка Тайсона: "Это как сцена из фильма "Мальчишник". Проснуться с татуировкой!", "Это тизер следующего "Мальчишника"? Ха-ха".

Напомним, мужчина набил рекордное количество тату кроликов. Сколько их и как выглядят.

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