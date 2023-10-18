Ребенка использовали как "живую веревку", чтобы буксировать сломанную машину по дороге - видео

В Турции ребенка использовали как импровизированную живую веревку, чтобы тянуть сломанную машину по оживленной дороге.

Об этом пишет Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошел на бульваре Рэмзи Огуз Арик в Адане, когда владелец буксира пошел на помощь другу, у которого сломалась машина. Но у него не было буксировочного ремня, который помог бы переместить машину.

В ролике, опубликованном в сети, видно, как они использовали маленького мальчика, который тянул машину. Ребенок зацепился ногами за едущий впереди автомобиль, а руками – за капот второй машины, когда оба пробираются оживленной кольцевой развязкой.

Впрочем, скоро ноги ребенка отрываются от первой машины. Неясно, как далеко они собирались ехать таким образом и приняли ли местные власти какие-либо меры в отношении водителей, лица которых не раскрываются.

Однако впоследствии взрослые подверглись критике за обращение с ребенком, поскольку зрители утверждают, что им следует больше ценить жизнь мальчика.

Жизнь в моей стране невероятно недооценена. Жизнью надо дорожить

Адана никогда не перестает меня удивлять

В бедных обществах цена продуктов превосходит цену человеческих жизней. Дешевле использовать людей вместо оборудования не потому, что они не смогли найти веревку, а потому, что платить за веревку дороже

Напомним, мужчину оштрафовали на $1,4 млн за превышение скорости. Он думал, что это заблуждение.

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