Ребенок был покрыт насекомыми и червями: рабочие нашли в зарослях младенца

Ребенок был покрыт насекомыми и червями: рабочие нашли в зарослях младенца

Ребенку всего два дня от рождения.

В Таиланде жители села обнаружили новорожденную девочку, которая провела в лесу два.

Об этом сообщает Daily Mail.

Девочку случайно обнаружили сборщики каучука рядом с одним из сел провинции Краби. Ребенок был без одежды. Он лежал на банановых листьях в зарослях.

Девочка была покрыта насекомыми и земляными червями. Мужчины вызвали на место находки спасателей и медиков. Врачи, осмотревшие девочку, обнаружили на ней порезы и следы от укусов насекомых.

К счастью, у ребенка нет проблем со здоровьем. Его забрали в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает. Медики говорят, что ребенку около двух дней от рождения. Они называют чудом, что ему удалось выжить. Ведь местность, где ее нашли, известна дикими зверями и ядовитыми насекомыми.

Между тем, местная полиция ищет людей, которые могли покинуть новорожденного в лесу. Впрочем, говорят, что из-за отсутствия камер наблюдения в лесной зоне это будет непросто.

Как сообщалось, в городе Паттукоттае (штат Тамилнад) на юге Индии у дома местной жительницы полиция эксгумировала труп 6-месячной девочки. Женщина похитила младенца у своего племянника и утопила его по совету знахаря. Он вроде бы посоветовал ему принести в жертву ребенка, но он должен быть бескровным.

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