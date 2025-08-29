Ребенок появился на свет среди пылевой бури в пустыне: детали

Пылевая буря / © Associated Press

В сердце пустыни Блэк-Рок в США, где проходит культовый фестиваль Burning Man, родился ребенок. Роды произошли именно тогда, когда территорию накрыли мощные пылевые бури.

Об этом сообщило издание Daily Star.

О рождении девочки рассказал 42-летний посетитель Чарльз Мэй Ванамейкер. По его словам, участники уже прозвали малышку «Плайя» — в честь местности, где проходит мероприятие.

«Это большое, радостное событие. Поговорим о радуге после дождя, чувак. Это так замечательно — наполняет тебя такой надеждой и радостью. Следующее поколение буквально уже здесь», — отметил мужчина.

56-летняя Хоуп Настри, которая посещает Burning Man уже много лет, назвала это событие «знаменательным».

«Это такое странное, уникальное, невероятное место. То, что здесь происходит что-то такое радостное и прекрасное — это очень впечатляет. Как мама я знаю, насколько тяжелые роды. Но делать это здесь? Совсем другой уровень. С другой стороны — все же, какой вход в мир. У нее будет самая дикая история рождения из всех, кого я знаю. Burning Man всегда был о созидании, и в этот раз это произошло буквально», — отметила посетительница.

В этом году фестиваль проходит в исключительно тяжелых условиях: участники жалуются на непроходимые дороги, подтопление и даже опасность поражения током. Организаторы в соцсетях просили не приезжать: «НЕ — повторяю, НЕ — приезжайте сюда».

Официального подтверждения от Burning Man относительно рождения ребенка пока нет, но свидетели утверждают, что эта история — реальная.

