ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
393
Время на прочтение
1 мин

"Ребенок появился ниоткуда": у женщины заподозрили аппендицит, а обнаружили беременность

Младенец родился на заднем сиденье машины скорой помощи.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Младенец

Младенец. Иллюстративное изображение / © Freepik

У 26-летней британки Меган Ишервуд начались роды, когда ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. Она утверждает, что не имела никаких признаков беременности, а «ребенок просто появился ниоткуда».

Об этом случае сообщило издание New York Post.

По словам женщины, она проснулась от сильной боли в правом боку и вызвала скорую.

Бригада медицинской помощи отвезла ее в больницу, где во время обследования состояние Меган внезапно ухудшилось, у нее началось сильное кровотечение.

Врачи сделали УЗИ и обнаружили беременность.

Меган сразу перевезли в другую больницу, но еще по дороге у нее родился мальчик прямо на заднем сиденье скорой помощи.

Малыш родился недоношенным и сначала не дышал, но медики провели реанимационные мероприятия в отделении интенсивной терапии.

«Я до сих пор не могу поверить, что он у меня есть. Он — мое чудо», — сказала после родов 26-летняя британка.

Напомним, в австралийском городе Бангор начали расследование инцидента, когда пожилой мужчина по ошибке забрал из детсада не своего внука.

Дата публикации
Количество просмотров
393
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie