"Ребенок появился ниоткуда": у женщины заподозрили аппендицит, а обнаружили беременность

Младенец. Иллюстративное изображение / © Freepik

Реклама

У 26-летней британки Меган Ишервуд начались роды, когда ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. Она утверждает, что не имела никаких признаков беременности, а «ребенок просто появился ниоткуда».

Об этом случае сообщило издание New York Post.

По словам женщины, она проснулась от сильной боли в правом боку и вызвала скорую.

Реклама

Бригада медицинской помощи отвезла ее в больницу, где во время обследования состояние Меган внезапно ухудшилось, у нее началось сильное кровотечение.

Врачи сделали УЗИ и обнаружили беременность.

Меган сразу перевезли в другую больницу, но еще по дороге у нее родился мальчик прямо на заднем сиденье скорой помощи.

Малыш родился недоношенным и сначала не дышал, но медики провели реанимационные мероприятия в отделении интенсивной терапии.

Реклама

«Я до сих пор не могу поверить, что он у меня есть. Он — мое чудо», — сказала после родов 26-летняя британка.

Напомним, в австралийском городе Бангор начали расследование инцидента, когда пожилой мужчина по ошибке забрал из детсада не своего внука.