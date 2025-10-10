- Дата публикации
"Ребенок появился ниоткуда": у женщины заподозрили аппендицит, а обнаружили беременность
Младенец родился на заднем сиденье машины скорой помощи.
У 26-летней британки Меган Ишервуд начались роды, когда ее госпитализировали с подозрением на аппендицит. Она утверждает, что не имела никаких признаков беременности, а «ребенок просто появился ниоткуда».
Об этом случае сообщило издание New York Post.
По словам женщины, она проснулась от сильной боли в правом боку и вызвала скорую.
Бригада медицинской помощи отвезла ее в больницу, где во время обследования состояние Меган внезапно ухудшилось, у нее началось сильное кровотечение.
Врачи сделали УЗИ и обнаружили беременность.
Меган сразу перевезли в другую больницу, но еще по дороге у нее родился мальчик прямо на заднем сиденье скорой помощи.
Малыш родился недоношенным и сначала не дышал, но медики провели реанимационные мероприятия в отделении интенсивной терапии.
«Я до сих пор не могу поверить, что он у меня есть. Он — мое чудо», — сказала после родов 26-летняя британка.
