Ребенок родился на парковке пивоварни: как его назвали и реакция заведения (фото)

Младенец, родившийся на парковке любимой микропивоварни своих родителей в Мичигане, США, был назван в честь предприятия, которое, со своей стороны, создало специальное пиво в честь новорожденного.

Аарон и Кайл Бейкер ехали из Виксбурга в методистскую больницу Бронсона в Каламазу в день рождения ребенка, когда поняли, что не успеют вовремя.

Они вызвали скорую помощь и остановились на стоянке у One Well Brewing, которая является их любимой пивоварней, и уже через несколько минут на свет появился малыш Форрест Уэллс Бейкер.

"Мы шутили, что Форрест просто хотел заскочить на пиво по дороге в больницу, как и его отец", — рассказала Кайл Бейкер в интервью MLive. "Когда люди впервые услышали, все подумали, что мы просто сидели здесь и пили пиво, когда у меня начались схватки".

One Well Brewing отпраздновала появление на свет малыша Форреста Уэллса, выпустив кроваво-оранжевый светлый эль, который его родители были приглашены помочь смешать на пивоварне. Пиво, получившее меткое название Special Delivery, должно быть разлито в конце этого месяца.

Владелец One Well Крис О'Нил пошутил, что хотя пройдет еще 21 год, прежде чем малыш Форрест Уэллс сможет насладиться пинтой пива, его рождение может принести ему "бесплатное пиво на всю жизнь". "В One Well обещают, что если ребенок родится на парковке, он получит бесплатное пиво на всю жизнь", – сказал он.

