Ребенок родился во время полета на борту самолета и получил пожизненные бесплатные билеты

Младенец появился на свет во время рейса авиакомпании EgyptAir.

Авиакомпания EgyptAir, национальный авиаперевозчик Египта, объявила, что дарит бесплатный пожизненный билет новорожденному ребенку, появившемуся на свет на борту одного из его рейсов.

Об этом пишет Ahram Online.

Младенец родился во время полета рейса MS887 на самолете Boeing 737-800, следовавшем из Международного аэропорта Каира в Международный аэропорт Дуала в Камеруне.

Экипаж оказал помощь пассажирке из Камеруна во время родов в небе. После успешного рождения девочки экипаж также предоставил необходимую первую помощь матери и новорожденной.

Самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Куфра на юге Ливии, где с ливийскими властями были достигнуты договоренности о приеме матери и новорожденного и их переводе в больницу Куфры для дальнейшего лечения.

После того, как было обеспечено благополучие матери и ее ребенка, самолет продолжил свой путь в международный аэропорт Дуала в Камеруне.

Напомним, как сложилась судьба самой молодой мамы в мире. Лина Медина была изнасилована в три года, а родила в пять лет.

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