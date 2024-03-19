Ребенок, рожденный в самолете, получил право на бесплатные перелеты на годы вперед

Также бесплатно будут путешествовать мама и врач, которая помогла малышу появиться на свет.

Женщина родила малыша в самолете Aeroméxico, и теперь они смогут летать бесплатно с этой авиакомпанией.

Об этом пишет nypost.com

"Мы пережили уникальный момент на борту одного из наших самолетов, мы приветствовали нового пассажира во время полета!", – рассказал Jam Pres представитель авиакомпании, где произошли особые роды. "Роды были чем-то чрезвычайным, что коснулось наших сердец".

Событие произошло в пятницу, 15 марта, во время полета из Мехико в Сьюдад-Хуарес.

Врач Летиция Солорио, не находившаяся на службе, была рядом и помогла будущей 31-летней маме успешно родить на высоте 9 км.

После приземления в пункте назначения пару доставили в больницу для полного медицинского обследования. Поскольку роды происходили в неконтролируемой среде, мать и ребенка пришлось отвезти в разные отделения на случай возникновения осложнений из-за нестандартных обстоятельств родов.

К счастью, состояние обоих оказалось стабильным после сверхсложных родов.

Авиакомпания похвалила Солорио и бортпроводников за то, что они вышли за рамки своих служебных обязанностей.

"Aeroméxico хотела бы поблагодарить врача за ее профессионализм и признать чрезвычайную работу наших бортпроводников и пилотов", — сказал представитель авиакомпании.

Aeroméxico планирует подарить всем причастным 90 бесплатных перелетов в честь 90-летия авиакомпании.

Напомним, пилот самолета бросил штурвал и принял роды у пассажирки. Она родила в туалете.

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