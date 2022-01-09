Ребенок заплакал по дороге на кладбище: младенец, считавшийся мертвым, пришел в себя

Ребенок заплакал по дороге на кладбище: младенец, считавшийся мертвым, пришел в себя

Мальчик родился преждевременно.

В Турции младенец, считавшийся мертвым, пришел в себя по дороге на кладбище.

Об этом сообщает портал Daily Mail.

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Отмечается, что после родов медики сообщили родителям, что их сын родился мертвым. Дело в том, что у 32-летней Мелек Серт из Аданы начались преждевременные схватки и она родила только на пятом месяце беременности.

После несчастного случая родителям выдали свидетельство о смерти и тело младенца для погребения. Впрочем, по дороге на кладбище мужчина услышал в машине детский крик. Это плакал мальчик.

Тогда мужчина срочно повез младенца в больницу. Там медики начали реанимировать мальчика. Мать младенца вспоминает: "Я почувствовала, что мой ребенок жив".

Семейная пара говорит о расследовании. Родители хотят выяснить, что на самом деле произошло, имела ли место служебная халатность. Будут ли они подавать в суд на клинику, пока неизвестно.

Напомним, в Великобритании 29-летняя женщина пригласила любимую собаку поддержать ее во время 50-часовых родов. К родам животное готовили. Ему включали запись плачу младенца. Кроме того, животное познакомили с персоналом родильного отделения, показали оборудование, которое может быть использовано в родах. Во время родов собака сидела вместе с Шарлоттой.

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