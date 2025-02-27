"Речные монстры" в шаге от захвата Великих озер: какая рыба угрожает экосистеме

Серебряный карась, агрессивная инвазивная рыба, уже десятилетиями представляет угрозу пресноводным водоемам США. Этот вид не только вытесняет местные рыбы, но и создает опасность для людей, ведь в ответ на движение лодок массово выпрыгивает из воды, нанося травмы.

Об этом пишет Popular Science.

Рыба, которая может достигать метра в длину и более 9 килограммов веса, уже нанесла серьезный ущерб экосистемам рек Миссури, Огайо и Миссисипи. Она опустошает местные водные биоценозы, вытесняя традиционные виды и изменяя баланс пищевых цепей.

Сейчас серебряный карась находится менее чем в 50 милях (80 км) от озера Мичиган. Если он проникнет туда, то сможет быстро распространиться по всей системе Великих озер и дальше в впадающие в них реки. Это может привести к необратимым изменениям в крупнейших пресноводных экосистемах Северной Америки.

Несмотря на то, что рыба уже почти достигла Больших озер, последние десять лет она остается на грани вторжения. Ученые предполагают, что она останавливается загрязнением городской воды, которое влияет на условия существования этого вида.

Специалисты по охране природы пытаются понять, как управлять этой экологической угрозой. Вопрос о том, как предотвратить распространение инвазивного вида без дополнительного загрязнения водоемов, остается открытым.