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Редкая акула-ангел появилась в водах Уэльса — жуткое фото
Появление этого морского существа стало подлинным прорывом для ученых.
Редкая акула -ангел (Squatina squatina) плавает по водам Кардиганского залива в Уэльсе. Ученым удалось зафиксировать одну из самых редких акул мира — находящийся под критической угрозой исчезновения вид.
Камера, снявшая акулу, не была установлена специально для ее поисков, является частью проекта Dolphin Diet Detectives Wildlife Trust of South & West Wales, изучающего, чем питаются дельфины в регионе, а также биоразнообразие морского дна Кардиганского залива.
«Мы были в восторге, когда зафиксировали акулу-ангела в Кардиганском заливе. Это действительно редкое и увлекательное событие. До начала этого проекта в последний раз ее снимали на видео здесь в 2021 году», — рассказала доктор Сара Перри, руководитель направления морской охраны в Wildlife Trust.
Легенда вымирающих морей
Когда акулы-ангелы были привычными жителями побережий многих европейских и североафриканских стран. Увидеть их у берегов Британии не считалось чем-нибудь необычным. Но ситуация резко поменялась.
Международный союз охраны природы (IUCN) классифицирует акулу-ангела как «критически исчезающий» вид — всего за последние 45 лет ее популяция уменьшилась по меньшей мере на 80%. Причины — деградация среды обитания, в частности донное траление, которое смертельно опасно для донных видов, к которым относится и Squatina squatina.
Их медленное воспроизводство лишь усугубляет ситуацию, делая восстановление популяции очень сложным.
Проблему влечет прежде всего промышленный лов рыбы — донное траление. Это уничтожает и других обитателей глубин: скатов, головоногих моллюсков, рифовых существ. И хотя это происходит в пределах морских заповедников, человечество часто остается безразличным — просто потому, что этого не видно.
«Если бы кто-нибудь сравнил с землей древний лес рядом с вашим городом — общество подняло бы бунт. Но то же самое происходит ежедневно под водой», — отметил режиссер и продюсер фильма OCEAN Тоби Нолан, в котором впервые показали разрушительное влияние донного траления.
Есть ли у акулы Squatina squatina шанс на спасение
Ученые надеются, что видео с акулой-ангелом сможет повлиять на принятие важных экологических решений. В частности, актуально запрет донного траления в морских заповедниках, который сейчас рассматривается правительством Великобритании и Сенедом Уэльса.
«Эти подводные камеры не только дают представление о рационе дельфинов, но и открывают богатство морской жизни на дне. Именно поэтому мы должны защищать эти хрупкие экосистемы от вредных практик», — добавила Сара Перри.
Напомним, ранее говорилось, что во французской Полинезии акула напала на детей. Один из мальчиков серьезно пострадал.