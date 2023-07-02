Редкая книга о Гарри Поттере, купленная менее чем за доллар, может стоить тысячи - фото

Изношенная оригинальная копия книги "Гарри Поттер и философский камень", купленная менее чем за доллар, теперь оценивается в колоссальные 6300 долларов.

Об этом пишет nypost.com.

Эксперты подтвердили, что роман был одним из 500 экземпляров, опубликованных в 1996 году издательством Bloomsbury, и одним из 300 экземпляров, отправленных в библиотеки по всей Великобритании, согласно South West News Service.

Книга "Гарри Поттер и философский камень" / Фото: Richard Winterton Auctioneers / SWNS

Как и в случае с Гарри Поттером в начале любимой серии, сотрудники библиотеки Вулверхэмптона не знали о его магических свойствах и думали, что он слишком поврежден, чтобы люди могли его брать, и решили продать его.

Покупатель оценил ценность книги, купив ее менее чем за доллар и спрятав дома в ящике. Однако считается, что неназванный мужчина потерял роман, когда его коллекция стала слишком большой, сообщает SWNS.

О книге Джоан Роулинг забыли, пока мужчина не умер в начале этого года в возрасте 55 лет, когда члены семьи заново открыли редкую книгу.

"Когда он переехал четыре года назад, он буквально разложил все по сотням коробок, многие из которых отправились в контейнеры", — рассказала сестра мужчины, которая попросила не называть ее имени. "Мы знали, что у него книга, но если бы вы попросили его точно определить, он бы не смог".

Книга "Гарри Поттер и философский камень" / Фото: Richard Winterton Auctioneers / SWNS

По словам женщины, мужчина всю жизнь собирал книги и памятные вещи.

"Он ходил на беспорядочные распродажи и церковные ярмарки и возвращался с кучей ежегодников или комиксов", — вспоминала она. "Потом он отвозил их в магазин старых вещей в Хеднесфорде, чтобы продать, или брал их в школу, чтобы обмениваться с друзьями", — сказала она.

Эксперты полагают, что этот начитанный роман спровоцирует 10 июля на аукционе Ричарда Винтертона антиквариат-войну, стоимость которой оценивается от 3800 до 6300 долларов.

Книга "Гарри Поттер и философский камень" / Фото: Richard Winterton Auctioneers / SWNS

"Какая удивительная находка. Изъята и выброшена из библиотеки, куплено около 38 центов США и теперь стоит тысячи долларов", — сказал аукционист Ричард Винтертон. "На книге все еще есть библиотечный идентификатор, наклейка на корне с буквой J, дальнейшая печать об изъятии и цене продажи 30 пенсов", — продолжил он. "Она явно была хорошо прочитана, что больше всего подходит для одной из первых книг, способствовавших ранней популярности Поттера, которая, конечно же, быстро превратилась в глобальное явление".

Напомним, 56-летний миллионер в 27-й раз провалил вступительный экзамен в университет. Он признался, что попробует еще раз в следующем году.

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