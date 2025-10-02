Редкая находка: мужчина за копейки купил в секонд-хенде игрушку с автографом звезды

Фигурка Габриэля Иглесиаса с автографом комика

Один из «охотников за выгодными покупками» удивил не только себя, но и звезду Голливуда, когда во время поисков в местном магазине подержанных вещей нашел настоящее сокровище . Среди разного хлама была скрытая игрушка, которая стоила всего $2.99, а оказалась редким коллекционным предметом с личным автографом знаменитого комика.

Автограф комика «за копейки»

Мужчина, не раскрывший свое имя, рассказал Reddit, что не ожидал найти ничего интересного, когда зашел в местный магазин Goodwill (благотворительная сеть секондхендов). Однако среди товаров он наткнулся на подписанную фигурку американского стендап-комика и актера Габриэля Иглесиаса (известного как Fluffy). Цена была скудной — всего $2,99.

Находка оказалась настолько неожиданной, что мужчина решил проверить ее подлинность. Он опубликовал фото на Reddit, обратив внимание звезды, который и сам впоследствии подтвердил подлинность фигурки в Twitter.

Габриэль Иглесиас был в шоке такой находкой.

«Да, я сделал всего 1000 таких фигурок, и вы нашли одну за $2.99 в Goodwill. Это трогательно», — написал ответный комик.

Стоимость находки и реакция сети

Благодаря автографу и редкости, находка обернулась для мужчины возможной немалой прибылью. На eBay точно такая же подписанная фигурка продается за $79.99, что в 26 раз больше, чем заплатил покупатель.

Пользователи сразу начали обсуждать, как такой ценный предмет мог попасть в благотворительный магазин.

«Мне интересно, хотел ли бывший владелец фигурки ее пожертвовать, или ее отдал муж/родственник без его ведома,» — написал один из комментаторов.

«Fluffy очень скромный человек. Он смешон. Поздравляю с отличной находкой», — добавил другой пользователь.

Некоторые также предположили, что это мог быть подарок, отданный после смерти владельца, что сделало бы историю еще более трогательной. Во всяком случае, мужчина получил уникальный коллекционный предмет, который может принести ему значительную прибыль, если он решит его продать.

