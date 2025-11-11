- Дата публикации
-
Категория
Курьезы
Редкий "кот-циклоп" родился с одним глазом и стал сенсацией - фото
Бразильский фермер стал свидетелем удивительного, но трагического рождения.
В Бразилии фермер показал котенка-мутанта с одним глазом. Малыша прозвали «котом-циклопом» — как мифического великана из греческих легенд.
Об этом пишет New York Post.
32-летний фермер Жильберто Алмейда из города Вильхена (штат Рондония) рассказал, что его кошка родила четырех котят, но только один из них появился на свет с одним глазом посреди мордашки.
«Мне 32 года, и я никогда не видел ничего подобного. У моей кошки уже было несколько пометов, но это впервые», — признался Алмейда.
На кадрах видно, как мужчина держит крошечного черного котенка, который кажется настолько невероятным, что многие пользователи заподозрили фейк или искусственный интеллект.
К сожалению, «кот-циклоп» прожил только сутки. Малыш умер 6 ноября из-за проблем с дыханием.
Специалисты объяснили, что такая мутация вызвана циклопией — редким врожденным дефектом, при котором мозг эмбриона не делится на два полушария, и в результате образуется один центральный глаз.
«Когда эмбрион развивается, структура мозга должна разделиться на две части, – объяснила ветеринар Джанет Силва. — Если этого не происходит, формируется единая масса и глаз располагается по центру».
Это состояние случается не только у животных, но и людей. По данным WebMD, циклопия возникает менее чем в одном случае на 100 000 рождений и обычно несовместима с жизнью.
Большинство младенцев с такой патологией погибают вскоре после родов или даже до рождения.
