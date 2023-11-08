Редкое фото полной радуги, сделанное из вертолета, очаровало Сеть

Нечасто можно встретить радугу полного круга, но экипажу на борту полицейского вертолета удалось увидеть ее вблизи и лично.

Подразделение Национальной полицейской воздушной службы (NPAS) Юго-Западного и Уэльского региона, базирующееся в Сент-Атане, Великобритания, удалось снять редкое явление над долиной Гламорган, районом графства на юго-востоке Уэльса.

Они поделились снимком радуги в форме полного круга на сайте X (ранее Twitter).

Радуга / Фото: X/@NPASSouthWest

Пользователи Сети были очарованы увиденным: "Это безумие!!!", "Как красиво", "Вау! Невероятно".

Радуга – это разноцветная дуга, образованная легкими каплями падающей воды. И на самом деле, это полные круги. Просто их редко можно увидеть с земли.

"Антисолнечная точка – это центр круга. Люди в самолетах иногда могут видеть эти круглые радуги", – сообщает National Geographic. "Зрители на земле могут видеть только свет, отраженный каплями дождя над горизонтом. Поскольку горизонт у каждого человека немного разный, никто на самом деле не видит полную радугу с земли. Вид радуги зависит от того, где вы стоите и где светит солнце или другой источник света".

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