Редкое явление над Вернадским: украинские полярники показали венец вокруг Луны (фото)

Венец вокруг Луны / © Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники зафиксировали редкое атмосферное явление — венец вокруг Луны над станцией «Академик Вернадский».

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

По словам исследователей, венец выглядит как светлые или разноцветные круги, которые располагаются непосредственно возле лунного диска. Подобные оптические эффекты могут возникать не только вокруг Луны, но и вокруг Солнца, ярких звезд и других источников света.

Ученые объясняют, что это явление формируется при наличии тонкого слоя облаков или тумана, которые состоят из очень мелких капель воды или ледяных кристаллов. В такой среде свет не просто проходит сквозь них, а дифрагирует — огибает эти частицы, образуя характерные кольца. Именно благодаря этому процессу на небе появляется венец.

Интенсивность и четкость цветов зависят от однородности капель или кристаллов. Если они примерно одинакового размера, кольца выглядят ярче, четче и радужнее. В «идеальном» случае каждое кольцо повторяет спектр радуги. Обычно таких колец не более трех, однако иногда их форма может быть неровной — это связано с разницей в размерах частиц в разных частях облаков.

Специалисты отдельно отмечают, что венец не является разновидностью гало, несмотря на внешнее сходство. Гало формируется на большем расстоянии от источника света и имеет менее выраженные цвета. Его появление связано с другим физическим процессом — преломлением и отражением света в больших кристаллах льда, которые содержатся в перисто-слоистых облаках верхнего яруса тропосферы.

Зато венец возникает ближе к источнику света — его угловой радиус составляет около 5°, тогда как у гало он обычно достигает примерно 22°. Это явление наблюдают на фоне высоко-кучевых или тонких высоко-слоистых облаков среднего яруса.

Напомним, ранее украинские исследователи сообщали о другом необычном атмосферном явлении вблизи станции «Академик Вернадский» — белой радуге, которую также удалось зафиксировать во время наблюдений.