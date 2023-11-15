Редкую почтовую марку с ошибкой продали за $2 млн: что с ней не так (фото)

Ее выпустили еще в 1918 году.
В США на аукционе продали редкую почтовую марку за более чем 2 млн долларов.
Об этом сообщает The Washington Post.
Датированная 1918 годом, она известна как "Перевернутая Дженни". Тогда в честь старта регулярной авиапочты решили напечатать специальные марки. Впрочем, из-за ошибки самолеты Curtiss JN-4 были нарисованы вверх ногами. Обнаружив казус, марки перестали распространять, но лист со 100 наклейками для писем был продан общественности.
За последние годы эти 100 "Перевернутых Дженни" стали самыми известными. Их искали по всему миру ярые коллекционеры. К слову, марка настолько известна, что ее показали в одном из эпизодов "Симпсонов" в 1993 году.
На днях в Нью-Йорке счастливым обладателем одной из них стал 76-летний Чарльз Хак. Мужчина рассказал, что с детства начал собирать коллекцию.
Впрочем, это не первая "Перевернутая Дженни", которая есть у него. В начале 2000-х, на фоне удачной карьеры в области развития недвижимости и инвестиций, Чарльз купил одну из марок на аукционе. Тогда он потратил около 300 000 долларов. В 2007 году Хак стал владельцем другой, более качественной марки, за которую отдал почти миллион долларов. Это была 57-я марка из 100, напечатанная в оригинальном листе.
Мужчина сказал, что он не совсем уверен, что будет делать с последней покупкой, но он знает, что продолжит вековую традицию защищать ее от света и сохранять ее от непогоды. Он отметил, что, вероятно, будет хранить марку в сейфе у себя дома в Нью-Йорке, время от времени демонстрируя ее посетителям, которым интересно заглянуть в прошлое.
"Это лучшее произведение известнейшей американской иконы филателии. И это часть американской истории", — добавил он.
Напомним, мужчина купил онлайн круизный лайнер с открытым бассейном, столовой и 85 каютами. Он планирует превратить его в музей.
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