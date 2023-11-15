Редкую почтовую марку с ошибкой продали за $2 млн: что с ней не так (фото)

Ее выпустили еще в 1918 году.

В США на аукционе продали редкую почтовую марку за более чем 2 млн долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

Датированная 1918 годом, она известна как "Перевернутая Дженни". Тогда в честь старта регулярной авиапочты решили напечатать специальные марки. Впрочем, из-за ошибки самолеты Curtiss JN-4 были нарисованы вверх ногами. Обнаружив казус, марки перестали распространять, но лист со 100 наклейками для писем был продан общественности.

Марка "Перевернутая Дженни" / Фото: Siegel Auction Galleries

За последние годы эти 100 "Перевернутых Дженни" стали самыми известными. Их искали по всему миру ярые коллекционеры. К слову, марка настолько известна, что ее показали в одном из эпизодов "Симпсонов" в 1993 году.

На днях в Нью-Йорке счастливым обладателем одной из них стал 76-летний Чарльз Хак. Мужчина рассказал, что с детства начал собирать коллекцию.

Впрочем, это не первая "Перевернутая Дженни", которая есть у него. В начале 2000-х, на фоне удачной карьеры в области развития недвижимости и инвестиций, Чарльз купил одну из марок на аукционе. Тогда он потратил около 300 000 долларов. В 2007 году Хак стал владельцем другой, более качественной марки, за которую отдал почти миллион долларов. Это была 57-я марка из 100, напечатанная в оригинальном листе.

Марка "Перевернутая Дженни" / Фото: Siegel Auction Galleries

Мужчина сказал, что он не совсем уверен, что будет делать с последней покупкой, но он знает, что продолжит вековую традицию защищать ее от света и сохранять ее от непогоды. Он отметил, что, вероятно, будет хранить марку в сейфе у себя дома в Нью-Йорке, время от времени демонстрируя ее посетителям, которым интересно заглянуть в прошлое.

"Это лучшее произведение известнейшей американской иконы филателии. И это часть американской истории", — добавил он.

Напомним, мужчина купил онлайн круизный лайнер с открытым бассейном, столовой и 85 каютами. Он планирует превратить его в музей.

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