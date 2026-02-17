- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 2 мин
Редкую птицу заметили на Днепропетровщине: как выглядит (фото)
В Днепропетровской области заметили редкого хищника, занесенного в Красную книгу.
В Криворожском районе заметили луня полевого — редкого представителя семьи ястребовых, имеющего охранный статус в Украине. Из-за массового осушения территорий, активного распашка земель и глобальных изменений климата эта птица стала редчайшим гостем для региона.
О факте регистрации краснокнижного вида сообщает Телеканал D1.
Этот хищник среднего размера с размахом крыльев до 124 сантиметров известен специфическим низким и «скользким» полетом над полями и лугами. Во время охоты птица характерно держит крылья в форме буквы V, высматривая с высоты грызунов, ящериц и мелких птиц. Лунь полевой официально занесен в Красную книгу Украины, а также подпадает под защиту международных Бернской и Бонской конвенций.
Птица отличается отчетливым половым диморфизмом. Взрослые самцы имеют элегантную светло-серую окраску, тогда как самки и молодые особи окрашены в рыжевато-бурые тона. Важным признаком вида является белое пятно на пояснице, хорошо видно во время полета. В отличие от большинства хищников, эхо обустраивают свои гнезда непосредственно на земле среди травы или камыша.
Экологи отмечают важность сохранения этого вида, поскольку лунь полевой приносит значительную пользу сельскому хозяйству, уничтожая грызунов-вредителей. К сожалению, его численность продолжает сокращаться из-за разрушения природных жилищ. В частности, из-за весеннего обжига травы и хозяйственного освоения болотистых местностей.
Напомним, в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» фиксируют массовую гибель птиц, в частности черношеских пирникоз, после утечки подсолнечного масла, произошедшего в результате дроновой атаки рашистов на промышленный объект.
