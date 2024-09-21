Рекорд долголетия: в какой стране десятки тысяч людей живут более 100 лет

Четвертая по величине экономика мира переживает демографический кризис – население стареет и уменьшается.

Япония установила новый рекорд долголетия, сообщив о более 95 000 человек, переступивших 100-летний возраст. При этом почти 90% долгожителей – женщины.

Об этом сообщает TV5 Monde со ссылкой на опубликованные японским правительством статистические данные.

Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, 1 сентября 2024 года в Японии проживало 95 119 долгожителей – на 2 980 больше, чем в прошлом году. Среди долгожителей 83958 женщин и 11161 мужчин.

По другим официальным данным, количество японцев старше 65 лет достигло рекордных 36,25 млн — то есть 29,3% населения страны.

Такая статистика подчеркивает медленный демографический кризис, переживаемый четвертой по величине экономикой мира, население которой стареет и уменьшается.

Демографический кризис имеет важные последствия: увеличение количества пожилых людей приводит к росту медицинских и социальных расходов, а также к сокращению рабочей силы, способствующей наполнению государственного бюджета.

Правительство Японии безуспешно пыталось замедлить сокращение и старение населения путем постепенного повышения пенсионного возраста до 65 лет.

В издании напомнили, что после смерти в прошлом месяце последней рекордсменки долголетия, 117-летней испанки Марии Браньяс Морери, японка Томико Итоока, рожденная 23 мая 1908 года, стала самым старшим человеком на планете.

Напомним, ранее жительница американского города Нью-Йорка Луиза Джин Синьор в свой 112-й день рождения поделилась несколькими советами для людей, желающих жить так же долго, как она. Один из ее секретов долголетия оказался неожиданным.

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