Рекорд Ironman: 80-летняя женщина преодолела один из самых сложных чемпионатов

80-летняя Натали Грабов из США вошла в историю как самая старая женщина, успешно преодолевшая дистанцию Чемпионата мира Ironman.

Несмотря на возраст, она завершила один из самых сложных в мире видов соревнований по выносливости, продемонстрировав, что нет препятствий для людей, имеющих цель и характер, пишет LADbible.

Грабов преодолела 3,86 км плавания, 180,2 км велодистанции и марафон в 42,2 км за 16 часов, 45 минут и 26 секунд — значительно быстрее пределов 17 часов. Ее результат стал примером того, что физические возможности не определяются возрастом, а сила духа способна преодолевать любые пределы.

Особенно ошеломляет то, что Натали начала плавать только в 59 лет, когда готовилась к своему первому спринтерскому триатлону. От позднего старта до рекордного финиша — путь стал источником вдохновения для тысяч людей во всем мире.

Натали Грабов / © скриншот с видео

Историю Грабов обсудили ведущие программы Living in the Comments Пи Кэй Хамбл и Кимберли Камбербетч, еженедельно анализирующие самые яркие события из соцсетей. Реакция слушателей была мгновенной – от юмора до искреннего восхищения.

Один из комментаторов подытожил суть истории: "Она не просто преодолела Ironman - она закончила все отговорки". Другой в шутку отметил: "Да, но в каком возрасте она начала гонку?". В завершение сегмента Пи Кэй пошутил: "Мне нужна такая женщина, как Натали. Натали, если ты одинока, впиши меня в свое завещание".

Несмотря на юмористический тон шоу, история Грабов — сильный пример того, что в любом возрасте можно ставить новые цели, ломать стереотипы и достигать невозможного.

