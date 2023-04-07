Рекордные 32 года: у кошки-долгожительницы есть все зубы и она всего дважды была у ветеринара (фото)

Кошка, которой скоро исполнится 32 года, может быть самой старой в мире.

Как пишет dailymail.co.uk, владелица пушистика, 72-летняя британка Лила Бриссет, взяла Рози котенком в1991 году. Тогда к ней обратилась женщина с просьбой забрать животное, поскольку у ее дочери была аллергия на шерсть.

Фото: dailymail.co.uk

В течение жизни четырехпалая, которой по человеческим меркам 144 года, посещала ветеринара всего дважды. Так, впервые она попала к врачу в 90-х, когда ее стерилизовали, а во второй раз – в 2018 году. Тогда животное проходило курс антибиотиков, чтобы вылечить кисту на голове. У нее до сих пор есть все зубы.

Фото: dailymail.co.uk

По словам владелицы, кошка так долго живет, потому что хорошо питается и купается в любви.

"Мне часто приходится проверять, жива ли она и дышит ли она. Я беспокоюсь о том дне, когда она пересечет радужный мост. Она оставит большую пустоту. Я буду скучать по ней, когда она умрет. Но я никогда не позволю ее усыпить", — поделилась женщина.

Фото: dailymail.co.uk

Теперь ей предлагают связаться с представителями Книги рекордов Гиннеса, чтобы подтвердить, что Рози является старейшей кошкой в мире: "Мы призываем Лилу подать заявку на Рози через веб-сайт Книги рекордов Гиннеса, чтобы наша команда по управлению рекордами рассмотрела ее".

Заметим, самой старой из ныне живущих котов является кошка Флосси. 27-летнее животное, родившееся 29 декабря в 1995 году, живет в Великобритании.

Напомним, 12-летний мальчик из Бразилии шокировал Сеть своими накачанными мышцами. Он показал, как тренируется.

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