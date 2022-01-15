Рекордные за 20 лет осадки: станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега

Полярники откапывают инфраструктуру.

Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Национальный Антарктический научный центр.

Снегопад называют рекордными за последние 20 лет. Сильно на станции "Академик Вернадский" уменьшило 24 и 25 декабря. Кроме того, осадки почти не прекращались с начала 2022 года.

Полярники все еще откапывают всю инфраструктуру станции. "У них начались активные физические тренировки на свежем воздухе", — говорится в сообщении.

Сейчас почти откопан жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу. "Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": надо освободить площадь вокруг склада для его расширения. Кстати, к работе присоединились и французские гости, недавно приехавшие на "Вернадский" для проведения исследований", — сообщили в центре.

Как сообщалось, украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали, как пингвины "маршируют" в океан строем. Биолог НАНЦ Артем Джулай объяснил, что пингвины ходят строем из-за того, что в воде их караулят хищники: чаще морские леопарды, реже косатки. Если пингвины броситься за едой оптом, то риск для каждой птицы меньше.

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