Рекордный размер груди и бразильские ягодицы: британка потратила 40 тыс. долларов на новую внешность

Сейчас женщина довольна своими формами.
Жительница Уэльса, 28-летняя Жасмин Дэй, поделилась своей историей, заставившей ее начать новую жизнь.
Об этом пишет издание The Sun.
Женщина часто сталкивалась с издевательствами, поэтому решила кардинально изменить свою внешность. Для этого ей понадобилось три года и около 40 тысяч долларов.
Как призналась Жасмин, переломным моментом стало, когда близкий человек назвал ее толстой, после чего британка поняла, что нужно полностью менять свою жизнь, и начала она с похудения.
Девушка исключила из рациона сладости, начала посещать спортзал и настолько втянулась, что занялась пауэрлифтингом. Но на этом Жасмин не остановилась. Она решила изменить размер груди до рекордного, сделать бразильскую подтяжку ягодиц и выровнять зубы.
"Сейчас я очень довольна своим видом и действительно полюбила свое тело", — отметила Жасмин.
Напомним, женщина-трансгендер Джолин Доусон обратилась к хирургам с просьбой вставить ей в голову два грудных импланта и сделать семь ринопластик, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.
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