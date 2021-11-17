Рекордный размер груди и бразильские ягодицы: британка потратила 40 тыс. долларов на новую внешность

Сейчас женщина довольна своими формами.

Жительница Уэльса, 28-летняя Жасмин Дэй, поделилась своей историей, заставившей ее начать новую жизнь.

Об этом пишет издание The Sun.

Также читайте Во Львове провели первую в Украине пересадку сердца ребенку: как прошла операция

Женщина часто сталкивалась с издевательствами, поэтому решила кардинально изменить свою внешность. Для этого ей понадобилось три года и около 40 тысяч долларов.

Как призналась Жасмин, переломным моментом стало, когда близкий человек назвал ее толстой, после чего британка поняла, что нужно полностью менять свою жизнь, и начала она с похудения.

thesun.co.uk

Девушка исключила из рациона сладости, начала посещать спортзал и настолько втянулась, что занялась пауэрлифтингом. Но на этом Жасмин не остановилась. Она решила изменить размер груди до рекордного, сделать бразильскую подтяжку ягодиц и выровнять зубы.

"Сейчас я очень довольна своим видом и действительно полюбила свое тело", — отметила Жасмин.

Напомним, женщина-трансгендер Джолин Доусон обратилась к хирургам с просьбой вставить ей в голову два грудных импланта и сделать семь ринопластик, чтобы быть похожей на куклу из серии Bratz.

Читайте также:

Какие последствия может иметь пластическая операция