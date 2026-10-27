Рекордный трофей: грибник нашел белый гриб-гигант весом более 2,5 килограмма

Белый гриб. Фото: https://www.facebook.com/Nadlesnictwo.Piwniczna

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Осенняя грибовка в польских лесах принесла местному жителю незаурядный трофей. Во время обычной лесной прогулки грибник по имени Михал наткнулся на действительно гигантский экземпляр белого гриба, который сразу привлек внимание ученых и пользователей сети. Уникальная находка была найдена на территории лесного хозяйства Северная, расположенного в южной части страны, о чем сообщило издание o2.pl.

Взвешивание и измерение лесного гиганта поразили даже опытных специалистов лесной службы. Масса найденного борова составила 2 килограмма и 54 грамма, а обхват его ножки в самом толстом месте достигал 47 сантиметров. Несмотря на огромные размеры и солидный возраст, гриб оказался абсолютно здоровым. На его мякоти не было никаких повреждений или следов личинок, а она сохранила плотную структуру и выраженный приятный аромат, присущий качественным белым грибам.

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В то же время специалисты напоминают, что сбор грибов требует высокой осторожности, ведь в осенний период легко допустить ошибку. В корзину следует класть только хорошо знакомые виды, поскольку в лесах встречаются опасные двойники. Например, ядовитый сатанинский гриб по форме и окраске очень похож на белый, однако его употребление может вызвать тяжелое отравление. Кроме того, в лесах можно встретить редкие краснокнижные виды, которые занесены в защитные списки и не подлежат сбору.

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