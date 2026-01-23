Ремонт, изменивший жизнь: под домом пенсионера нашли средневековый клад под домом

Монеты / © Associated Press

Реклама

Более двух десятилетий назад строители наткнулись на глиняный горшок с серебряными монетами эпохи Тюдоров во дворе жителя Дорсета. Теперь владелец находки, 79-летний Питер Грей, планирует продать коллекцию и может выручить около 30 тысяч фунтов стерлингов (1 743 000 грн — Ред.).

Об этом сообщило издание Mirror.

Монеты обнаружили во время ремонта подъездной дороги возле дома Грея неподалеку от Блендфорд Форума. По словам пенсионера, рабочие разбирали парковку, когда ковш экскаватора задел терракотовую плитку, под которой лежал глиняный кувшин с несколькими сотнями старинных денег. Здание, построенное примерно в XVI веке, стоит недалеко от Дорсетского залива — известного исторического маршрута между Южным побережьем, Дорчестером и Солсбери. Грей предполагает, что клад могли оставить контрабандисты, которые передвигались по этому пути.

Реклама

После находки владелец прошел официальную процедуру «Сокровищницы сокровищ». Часть монет — 13 экземпляров — приобрел Музей Дорсета. Грей также компенсировал строителям их долю, ведь они имели право на половину потенциальной прибыли.

По оценке специалиста по монетам аукционного дома Noonans Джима Брауна, полный клад состоял из 213 серебряных монет: 176 гроутов и 37 полугроутов. Основная их часть датируется временами правления Генриха VII (1485-1509). Самая древняя монета — полугроут периода Эдуарда III примерно 1351-1352 годов, а самая поздняя — полугроут, отчеканенный в Йорке после назначения кардинала Уолси епископом в 1514 году. По мнению экспертов, клад был спрятан между 1514 и 1520 годами.

Кувшин, в котором хранились монеты, хоть и разбитый во время раскопок, специалисты Британского музея определили как сосуд конца XV века, изготовленный в немецком Руре. Сейчас он хранится в коллекции музея Дорсета.

На аукционе будут выделяться несколько особо редких экземпляров времен Генриха VII: ранний гроут с тонкой портретной резьбой, гроут с двойной монетной меткой и уникальный полугроут, отчеканенный в Йорке.

Реклама

Напомним, женщина подала в суд после того, как узнала, что ее покойный муж в течение семи лет имел роман и перевел любовнице миллионы из общих семейных средств.