Ремонт обернулся неожиданностью: пара нашла под кухней то, чего не ожидала (видео)

Ремонт пошел не по плану: под кухней открыли то, чего не ожидали

Британская пара из Малверн-Хиллз была ошеломлена, когда во время обычного ремонта кухни обнаружила под ногами настоящую историческую жемчужину. Эмма Гаррисон и рис Стейнер нашли под слоем плитки скрытый колодец глубиной более шести метров. Как выяснилось, предыдущие владельцы дома решили замаскировать объект, превратив его в тайный люк в полу.

Об этом пишет Mirror.

На видео, которое опубликовала пара в социальных сетях, видно, как Рос поднимает деревянную панель, чтобы открыть кирпичную шахту. Владельцы измерили глубину конструкции с помощью веревки и обычной кружки. Исследовав историю своей собственности, 28-летняя Эмма и 27-летний Рос допустили, что колодец был построен одновременно с домом в 1897 году. Тогда он был основным источником водоснабжения для жителей дома, поэтому находке уже более 126 лет.

Ролик в TikTok быстро стал вирусным, собрав более 5,3 миллионов просмотров. Однако энтузиазм владельцев разделили не все. В комментариях пользователи признались, что такая находка их «ужаснула». Зрители сравнивали колодец с декорациями к фильмам ужасов о демонических существах и советовали паре навсегда замуровать вход в подземелье. Многих комментаторов также испугала смелость Риса, стоявшего над глубокой пропастью только в носках.

Пара обнаружила колодец в доме.

Несмотря на многочисленные комментарии о привидениях и крысах, Эмма и Рис настроены оптимистично. Они планируют не прятать колодец, а сделать его центральным элементом интерьера. Пара хочет установить специальную подсветку по всей глубине шахты и накрыть ее крепким стеклом, чтобы дно было видно прямо под ногами во время приготовления пищи. Реализация этой идеи может занять несколько лет, ведь владельцы собираются выполнять все работы самостоятельно.

Напомним, жительница Абердиншира (Шотландия) Джемма Луиз Крюикшанк превратила ремонт старой деревенской школы в историческое исследование. В ходе работ она обнаружила многочисленные артефакты прошлого века, среди которых самый большой ажиотаж вызвала бутылка виски, скрытая за стеной в кабинете директора.