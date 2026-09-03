Ремонт обернулся невероятной находкой: женщина увидела за старой стеной

Ремонт (иллюстративное фото) / © Credits

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Реставратор мебели и художница Хлоя Кемпстер во время ремонта старинного дома в Великобритании обнаружила за стеной над камином хорошо сохранившуюся настенную роспись, созданную почти 60 лет назад.

Об этом сообщает Mirror.

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Женщина реставрирует коттедж 1829 в Коттингеме на границе Лестершира и Нортгемптоншира. Раньше в этом здании работала пекарня.

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Неожиданную находку Хлоя сделала, когда готовилась установить дровяную печь. Для этого нужно было открыть оригинальное каминный проем и снять часть конструкции, которой его закрыли предыдущие владельцы.

Когда женщина убрала кусок гипсокартона над камином, за ним обнаружилась большая настенная роспись.

На картине изображен сельский пейзаж с двумя всадниками в красных куртках и собаках. Судя по композиции, речь идет о сцене охоты на лис. На росписи также оставили подпись и дату – 1967 год.

«Мы не могли поверить своим глазам, когда обнаружили эту невероятную фреску, созданную предыдущими владельцами 1967 года. Это прекрасная находка, действительно передает атмосферу тогдашней загородной жизни», — рассказала Кемпстер.

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Впрочем, сохранить роспись в нынешнем виде может оказаться сложно. По словам владелицы, комнату придется заново штукатурить. Она пока не знает, удастся ли оставить фреску открытой, но пообещала подробно ее сфотографировать.

Хлоя также допустила, что в будущем могла бы использовать изображение или историю находки для проекта, связанного с бывшими владельцами дома.

Пользователей соцсетей особенно удивило то, насколько хорошо сохранилась роспись после десятилетий за стеной. Некоторые посоветовали хозяйке вообще не закрывать находку, а оформить ее как отдельный элемент интерьера.

Напомним, в Бельгии во время демонтажа дома рабочие обнаружили клад, стоимостью ориентировочно 9 миллионов евро. Мужчины отметили, что сначала не поверили, что это золото.

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