Ремонт обернулся сенсацией: в стене нашли скрытые сокровища искусства

Ремонт квартиры

Реклама

Трейси и Рэй из Мичигана были удивлены, когда во время ремонта дома натолкнулись на неожиданную находку. Спрятанные в полости стены, они обнаружили две старинные картины. Заинтригованная пара поделилась открытием в TikTok, спросив: «Мы только что сорвали джекпот?».

Об этом пишет Mirror.

Что это за картины?

Пользователи TikTok быстро откликнулись, предполагая, что картины могут оказаться очень ценными. Один из комментаторов предположил, что первая работа принадлежит американскому художнику Филиппу Кантреллу. А вторая, по всей вероятности, является оригиналом от известного французского художника Антуана Бланшара. По словам пользователя, работа Бланшара может стоить от $20 000 до $28 000.

Реклама

Фото найденной картины. / © соцмережі

Пара опубликовала дополнительные фото, подтвердившие наличие подписи «Бланшар». Этот художник, подлинное имя которого Марсель Массон, известен своими романтическими изображениями парижских улиц. Подлинные картины Бланшара могут продаваться на аукционах по цене от $2000 до $10 000 и более.

Фото найденной картины. / © соцмережі

Это клад или копия?

Однако, не все пользователи были столь оптимистичны. Некоторые комментаторы выразили сомнение в подлинности находок, предположив, что это могут быть массово произведенные предметы декора 1970-80-х годов, продававшиеся в универмагах.

Трейси и Рэй уверяют, что их находки — это оригиналы, а не гравюры. Действительно ли эти картины окажутся ценным сокровищем или просто хорошими копиями, покажет лишь экспертная оценка.

Напомним, в Северном Йоркшире женщина, занимающаяся превращением старого паба в жилой дом, натолкнулась на таинственный люк в подвал, оставивший ее с чувством тревоги и удивления. Находка открыла взгляд в прошлое заведения и скрытую историю, о которой предыдущие владельцы молчали более сорока лет.

Реклама

Также шопинг в секондгенде — это настоящая лотерея. Никогда не знаешь, что найдешь и по какой цене. Однако для одного коллекционирующего ручки человека такая удача улыбнулась по-настоящему. Он приобрел две ручки в магазине подержанных вещей и, как оказалось, это были изделия всемирно известного бренда Montblanc, стоимость которых на официальном сайте может достигать 480 фунтов стерлингов.