Ремонт с сюрпризом: новые владельцы нашли странную записку в стене старого дома

Неизвестный автор оставил доллар и ироническое пожелание будущим жильцам дома

Реклама

Пара из американского штата Род-Айленд, Томми Каллен и Джаред Тирокки, во время масштабной реконструкции ванной в своем первом доме обнаружили неожиданную «капсулу времени» — однодолларовую купюру и рукописную записку, спрятанную за стеной почти два десятилетия назад.

Об эмоциональной находке и реакции новых владельцев рассказывает издание Newsweek.

Ироническое послание и печальная деталь

Записка, датированная 5 сентября 2008 года, была оставлена мужчиной по имени Билли, который в шутку назвал это «последним вместе», когда он клеил обои для женщины по имени Пэт. Автор оставил ироническое пожелание «удачи новой жертве Пэт», что очень рассмешило пару, которая именно снимала старое покрытие со стен.

Реклама

Кроме шуток, на стене были записаны имена и возраст детей предыдущих жителей, а также кличка семейного пса. Томми призналась, что это выглядело очень трогательно, хотя отсутствие имени собаки в более поздних записях на той же стене вызвало грусть, намекая на то, что любимца со временем не стало.

Реакция сети и новые планы

Видео с рассказом о находке в TikTok мгновенно стало вирусным, собрав более 1,6 миллионов просмотров и тысячи комментариев от умиленных пользователей. Многие писали, что этот дом был наполнен любовью, а другие делились ностальгией по своим старым жилищам, о которых вспоминают всю жизнь.

Новые владельцы решили сохранить эту историю: они планируют оформить найденную купюру, записку и старинную коробку от леденцов в рамку как декор для обновленной ванной. Также пара собирается оставить собственное «послание в будущее» — свою общую фотографию Polaroid и письмо для тех, кто, возможно, будет делать ремонт через 20 лет.

Напомним, британская семья неожиданно обогатилась , когда обнаружила, что кухонный пол скрывал клад XVII века. Сокровище, спрятанное еще во время гражданской войны в Англии, было обнаружено только в XXI веке.