Ремонт с сюрпризом: в дверях столетнего дома нашли спрятанное кольцо

Находка

Во время ремонта 112-летнего дома в США жительница города Солт-Лейк-Сити сделала неожиданную находку, которая превратила будничные работы в маленькое приключение.

Своей историей американка поделилась на Reddit.

31-летняя Эбби Гинграс вместе с мужем уже более полутора лет собственноручно восстанавливает бунгало, построенное в 1913 году, и делится процессом в соцсетях.

Один из самых сложных этапов — очистка старой дверной фурнитуры от многих слоев краски. По словам женщины, бывшие владельцы годами красили ручки и накладки, не снимая предыдущие слои, из-за чего металл буквально «законсервировали» под краской.

Именно во время такой очистки супруги и наткнулись на сюрприз: внутри дверной накладки было приклеено кольцо. По количеству наслоений краски пара предположила, что украшение могло пролежать там почти сто лет. На вид оно казалось ценным — металл напоминал золото, а камень был похож на рубин или гранат.

Впрочем, проверка у ювелира сняла иллюзии: кольцо оказалось не золотым, а камень — искусственным. Несмотря на это, находка не потеряла ценности для владельцев. Эбби говорит, что кольцо стало частью истории дома, и она даже иногда его носит.

Пользователи посоветовали вернуть кольцо на то же место в дверях как своеобразную «капсулу времени». Супруги планируют так и сделать, сохранив маленькую тайну старого дома для будущих жильцов.

