Решил согреться: мужчина поджег мотоцикл соседа, потому что замерз

В Индии мужчина поджег мотоцикл своего соседа, потому что ему было холодно.

По крайней мере, так он объяснил свои действия полиции, передает NDTV.

По данным правоохранителей, в четверг, 25 января, в Дели был сильный холод, поэтому житель района Пул Прахладпур поджег транспортное средство, чтобы согреться.

В 2,5-минутном видео, появившемся в социальных сетях, можно увидеть, как Кишан Кумар поджигает мотоцикл, припаркованный на полосе движения в GC Block. Также видно, как Кумар некоторое время стоит перед горящим двухколесным транспортным средством.

"Около трех часов ночи Кумар поджег с помощью спички мешок, лежавший на мотоцикле Hero Splendor", — рассказал полицейский.

По словам офицера, заметив пылающий мотоцикл, его владелец и еще один сосед вышли из домов и сообщили об этом полиции.

"Вызов поступил в 4:37 утра, на место была отправлена бригада. С помощью пожарных огонь погасили, но в то время мотоцикл полностью обгорел", — рассказал офицер.

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Полиция сообщила, что они узнали Кумара с помощью записей с камер видеонаблюдения и арестовали его в его доме.

Кумар сообщил полиции, что поджег мотоцикл, потому что ему было холодно.

По данным полиции, ему предъявлено обвинение по статье 435 Уголовного кодекса (нанесение вреда, причиненного огнем или взрывчатым веществом с намерением нанести ущерб).

По словам очевидцев, перед инцидентом некоторые жители видели Кумара, как он сидел в припаркованной неподалеку моторикше.

По словам полиции, Кумар работает каменщиком и живет со своей семьей в том же квартале, где произошел инцидент.

Полиция провела его медицинское обследование, чтобы установить, находился ли он под влиянием алкоголя или наркотических веществ. Его продолжают допрашивать.

Напомним, голого пастора избили после попытки "очистить замужнюю женщину от плохого настроения" сексом. Его застукали с поличным.

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