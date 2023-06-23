Ресторан нанял фальшивого священника, чтобы рабочие признались в "грехах": чем все закончилось

Ресторан в Калифорнии нанял фальшивого священника для получения признаний в "грехах" от рабочих.

Об этом пишет CNN.

В частности, подставной батюшка спрашивал их, опаздывали ли они на работу, воровали ли деньги из ресторана или имели "плохие намерения" относительно своего работодателя.

Со своей стороны католическая епархия Сакраменто подтвердила, что не нашла "доказательств какой-либо связи" между фальшивым священником и их епархией.

"Хотя мы не знаем, кем был этот человек, мы полностью уверены, что он не был священником епархии Сакраменто", — заявил на прошлой неделе католическому информационному агентству представитель епархии.

В результате владельцам и операторам ресторана было приказано выплатить 140 000 долларов как задолженность по заработной плате и возместить ущерб 35 сотрудникам. Ресторану также придется заплатить 5000 долларов в качестве административного штрафа.

Следователи также обнаружили, что в ресторане отказали сотрудникам в оплате сверхурочной работы, менеджерам были выплачены бонусы из фонда чаевых, а некоторые сотрудники столкнулись с "неблагоприятными последствиями иммиграции" за сотрудничество со следователями.

"Под попытки этого работодателя отомстить работникам были направлены на то, чтобы заставить их замолчать, помешать расследованию и помешать взысканию невыплаченной заработной платы", — сказал региональный солиситор труда Марк Пилотин.

Напомним, в Индии хитрый мужчина бесплатно жил в пятизвездочном отеле почти два года. Какую сумму он теперь должен.

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