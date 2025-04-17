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Ресторан высокого класса в Шанхае, Китай, привлек большое внимание благодаря тому, что представил «аутентичные» блюда из тропических лесов, среди которых десерт, изготовленный из переработанного слонового навоза.

Об этом пишет SCMP.

Популярная кулинарная блогерша, известная под псевдонимом Mixue’s Culinary Notes, с более чем 400 000 подписчиков на RedNote, опубликовала видео своего кулинарного происшествия, демонстрируя чрезвычайные предложения ресторана.

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Заведение, известное своей экологически чистой кухней, предлагает ряд инновационных блюд, среди которых листья деревьев, кубики льда в медовой глазури и десерт, гениально изготовленный из стерилизованных, высушенных слоновьих фекалий.

Посетители платят 3888 юаней (550 долларов США) за щедрый обед из 15 блюд на тему тропических лесов, не считая напитков.

Двое основателей, один из которых является представителем китайской этнической группы блан, а другой — французом, посвятили семь лет исследованию пышных тропических лесов провинции Юньнань, прежде чем «привезти тропический лес» в Шанхай.

В своем сообщении блогер подробно описала свой опыт, начиная с обеденного ритуала, во время которого гости срывают листок прямо с растения в горшке, погружают его в соус и потребляют сырым, а официант рассказывает о концепции «экологической фьюжн-кухни».

Ресторан на тропическую тематику / © news.163.com

Во время трапезы посетителям предлагают разнообразные нетрадиционные блюда. Одно из них требует от гостей слизать мед и пыльцу из кубиков льда.

Другое блюдо демонстрирует миску с «черной слизью», тщательно изготовленной для воспроизведения резкого запаха паразитического цветка раффлезии, печально известной своим неприятным запахом, тогда как официант объясняет, что он напоминает запах гниющей плоти.

Трапеза достигает своего апогея десертом под названием «Цветы, вставленные в слоновый навоз». В этом блюде «креативно» использована основа из слонового навоза, имитирующая хрустящие крошки, украшенная травяными духами, фруктовым джемом, цветочной пыльцой и медовым сорбетом.

Десерт из фекалий слона / © news.163.com

Чтобы полностью погрузиться в «гнойный десерт», гостям предлагается подняться по лестнице на «десертный тур», где они могут выбрать свои любимые травяные духи и фруктовый джем, чтобы персонализировать свой кулинарный опыт.

Десерт из фекалий слона / © news.163.com

Слоновый навоз, богатый растительными волокнами, часто используется в различных продуктах, в частности в производстве бумаги формата А4.

Хотя китайский закон о гигиене пищевых продуктов требует, чтобы пища была нетоксичной, безвредной и соответствовала стандартам питания, остается неопределенным, соответствуют ли десерты, изготовленные из слонового навоза, несмотря на дезинфекцию этим нормам.

Нетрадиционная кухня удивила многих в Интернете, вызвав широкую дискуссию: «Это совершенно отвратительно и страшно. Я из провинции Юньнань, но мы здесь точно не потребляем слоновый навоз», «Зажиточные люди съедят все, что угодно. Это похоже на масштабное унижение и проверку на покорность для богатых», «Это не обычный ресторан, это больше похоже на новое экспериментальное заведение. Если вы ищете уникальный обеденный опыт, это, безусловно, стоит попробовать».

Напомним, отец и сын бесплатно наелись в 100 ресторанах. Дуэт использовал очень хорошо продуманную тактику.