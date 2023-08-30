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Ресторан раскритиковали за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе – фото

Ресторан раскритиковали за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе – фото

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
220
Время на прочтение
1 мин
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Ресторан раскритиковали за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе – фото

Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk

Таким вкусностями угощают в израильском заведении.

Ресторан в городе Холон, Израиль, подвергли критике за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе.

Об этом пишет NTK.

Кадры странного угощения появились в Сети.

Клиентам принесли большой унитаз и поставили его на стол.

Десерт в унитазе / © needtoknow.co.uk
Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk

Затем компания схватила свои ложки и принялась есть шоколадную массу внутри туалета, напоминающую фекалии.

Десерт в унитазе / © needtoknow.co.uk
Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk
Десерт в унитазе / © needtoknow.co.uk
Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk

Пользователи возмутились увиденным. Они заявили, что это выглядит отвратительно.

  • И люди едят это дерьмо?
  • Боже мой, бедные люди. Стыд.
  • Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке
  • Черт, эта концепция выглядит очень тревожно.
  • Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел

Напомним, самый дорогой сыр в мире продан на аукционе в Италии. Известна сумасшедшая сумма.

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Дата публикации
Просмотры
220
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