Ресторан раскритиковали за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе – фото

Таким вкусностями угощают в израильском заведении.

Ресторан в городе Холон, Израиль, подвергли критике за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе.

Об этом пишет NTK.

Кадры странного угощения появились в Сети.

Клиентам принесли большой унитаз и поставили его на стол.

Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk

Затем компания схватила свои ложки и принялась есть шоколадную массу внутри туалета, напоминающую фекалии.

Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk

Десерт в унитазе / Фото: needtoknow.co.uk

Пользователи возмутились увиденным. Они заявили, что это выглядит отвратительно.

И люди едят это дерьмо?

Боже мой, бедные люди. Стыд.

Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке

Черт, эта концепция выглядит очень тревожно.

Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел

Напомним, самый дорогой сыр в мире продан на аукционе в Италии. Известна сумасшедшая сумма.

Читайте также: