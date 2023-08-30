Ресторан раскритиковали за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе – фото

Таким вкусностями угощают в израильском заведении.
Ресторан в городе Холон, Израиль, подвергли критике за подачу шоколадного десерта в настоящем унитазе.
Об этом пишет NTK.
Кадры странного угощения появились в Сети.
Клиентам принесли большой унитаз и поставили его на стол.
Затем компания схватила свои ложки и принялась есть шоколадную массу внутри туалета, напоминающую фекалии.
Пользователи возмутились увиденным. Они заявили, что это выглядит отвратительно.
- И люди едят это дерьмо?
- Боже мой, бедные люди. Стыд.
- Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке
- Черт, эта концепция выглядит очень тревожно.
- Это самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел
Напомним, самый дорогой сыр в мире продан на аукционе в Италии. Известна сумасшедшая сумма.
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