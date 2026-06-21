Ресторан с наградами 66 лет не меняет масло для жарки: в чем секрет его знаменитой курицы

Фритюр / © Freepik

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Ресторан Wakatori в Японии, специализирующийся на жареной курице и неоднократно получавший награды, заявил, что его главный секрет успеха — жарочное масло, которое не меняли полностью уже 66 лет.

Об этом пишет Oddity Central.

Заведение расположено в префектуре Сидзуока, Япония. После победы с золотой медалью на конкурсе Japan Fried Chicken Grand Prix владелец ресторана рассказал об особенностях приготовления блюд, которые используются еще с момента открытия заведения в 1960 году.

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По словам владельца ресторана в третьем поколении Йошихиро Цучии, масло для фритюра за всю историю работы заведения ни разу полностью не выливали.

Он объяснил, что именно это «выдержанное масло» якобы придает жареной курице «многогранный аромат» и «уникальный вкус», которого невозможно достичь только с помощью свежего масла.

По мнению владельца, многолетняя практика помогает ресторану отличаться от конкурентов и является частью традиции, которую передают поколениями.

Однако признание Цучии повлекло за собой бурную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи заявили, что использование масла, которому якобы 66 лет, может быть опасно для здоровья.

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В ресторане в свою очередь объяснили, что речь не идет об одном и том же масле, которое непрерывно стояло во фритюрнице с 1960 года. По словам представителей заведения, качество продукта поддерживают благодаря ежедневной очистке, фильтрации и добавлению свежего масла.

Каждый вечер работники ресторана удаляют из фритюрного масла остатки мяса и другие примеси. После этого небольшую часть старого масла оставляют в качестве основы вкуса и смешивают с новой партией.

Таким образом, Wakatori фактически использует не то же масло, что было в ресторане 66 лет назад, но часть компонентов от начальной смеси теоретически может оставаться в современном масле.

Такой подход напоминает традиции, которые используют некоторые заведения для приготовления бульонов. Например, в Токио ресторан Otafuku известен тем, что десятилетиями поддерживает один и тот же бульон для одена, регулярно добавляя в него новые ингредиенты.

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Похожая практика существует и в Бангкоке, где один из ресторанов в районе Эккамай более 50 лет поддерживает одну партию супа, дополняя ее новыми порциями.

Впрочем, эксперты по питанию подчеркивают, что масло и бульон - это разные продукты. По их словам, многократное нагревание масла может приводить к образованию опасных веществ, в частности трансжирных кислот и акриламида.

Специалисты отмечают, что даже регулярное добавление свежего масла не гарантирует полного устранения рисков, поскольку некоторые вредные соединения могут накапливаться со временем.

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