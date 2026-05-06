Ресторан ввел плату за рвоту: как это работает

Ресторан суши / Иллюстративное фото / © ТСН

Испанский ресторан Sushi Toro формата «ешь сколько хочешь» решил бороться с последствиями чрезмерного аппетита клиентов радикальным способом. Отныне за рвоту после шведского стола посетителям придется доплачивать.

Об этом пишет Mirror.

Ресторан Sushi Toro в Гельвесе недалеко от Севильи сообщил о росте количества случаев, когда посетители «едят до предела», после чего им становится плохо. В заведении объяснили, что такие инциденты происходят как в зале, так и в санузлах, что создает дополнительную нагрузку на персонал и вызывает беспокойство относительно соблюдения санитарных норм и качества обслуживания.

«У нас было много клиентов, которые непрерывно заказывают и едят до предела, пока их не начинает тошнить. Мы сталкивались с рвотой на столах и в санузлах», — отметили в заметке в соцсетях работники.

В связи с этим в ресторане заявили, что «единственным решением» стало введение дополнительной оплаты за подобные случаи.

Заведение, которое позиционирует себя как сочетание «традиций и инноваций», работает в формате шведского стола и предлагает блюда из свежих продуктов, приготовленные по специальным технологиям. Стоимость посещения колеблется от 16,9 до 23,9 евро в зависимости от времени и дня.

В руководстве Sushi Toro подчеркнули, что персонал «прилагает значительные усилия, чтобы своевременно выполнять заказы и поддерживать надлежащий уровень гигиены» в течение всего обслуживания. В то же время гостей призывают «заказывать столько, сколько сможете съесть» и приносят извинения за возможные неудобства, связанные с новыми правилами.

Между тем популярность суши в Испании продолжает расти — все больше людей выбирают азиатские морепродукты вместо традиционных блюд местной кухни.

К слову, в австралийском городе Перт ресторан Miky’s Italian Fusion оштрафовали на 40 тыс. долл. после того, как двум сестрам (11 и 12 лет) подали масло цитронеллы с репеллентом вместо клюквенного сока. Девушки почувствовали ядовитый вкус и выплюнули жидкость, однако позже жаловались на жжение в желудке и головную боль. Персонал заведения сначала пытался выдать средство за «старый сок», но суд признал владелицу виновной в продаже опасной пищи и несоблюдении стандартов безопасности.

