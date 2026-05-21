Ресторан ввел "штраф за рвоту" для прожорливых гостей

Тошнота / © Credits

Реклама

Ресторан в Испании формата «шведский стол» ввел необычное правило для гостей — заведение начало взимать дополнительную плату с клиентов, которых тошнит из-за переедания прямо в помещении ресторана.

Как передает Oddity Central, речь идет о ресторане Sushi Toro, расположенном в городе Гельвес близ Севильи.

В заведении объяснили, что в последние месяцы участились случаи, когда посетители переедали настолько, что их начинало тошнить прямо во время отдыха.

Реклама

Поэтому администрация решила ввести так называемый «штраф за рвоту».

«Если посетителя тошнит из-за переедания, ресторан оставляет за собой право взыскать с него дополнительную плату для покрытия убытков», — говорится в сообщении, размещенном в ресторане.

В заведении отметили, что подобные ситуации оказывают негативное влияние на других гостей, создают проблемы для персонала и усложняют соблюдение санитарных норм.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы вовремя обслуживать заказы и поддерживать надлежащую гигиену, поэтому просим о сотрудничестве, поскольку это также мешает другим питающимся в ресторане клиентам», — пояснило руководство Sushi Toro.

Реклама

При этом точная сумма дополнительного сбора за рвоту в ресторане пока не называется. Известно лишь, что стоимость «шведского стола» в заведении составляет от 16,90 до 23,90 евро в зависимости от дня недели и времени посещения.

Напомним, рестораны ввели плату за общие блюда.

Новости партнеров